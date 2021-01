сегодня



Новое видео SECRET SPHERE



"Lifeblood", новое видео группы SECRET SPHERE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lifeblood, выходящего 12 марта на Frontiers Records:



"Shaping Reality"

"Lifeblood"

"The End Of An Ego"

"Life Survivors"

"Alive"

"Against All The Odds"

"Thank You"

"The Violent Ones"

"Solitary Fight"

"Skywards"

"The Lie We Love"







+0 -0



просмотров: 179