Новое видео SECRET SPHERE



"Against All The Odds", новое видео от группы SECRET SPHERE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lifeblood", выпущенного 12 марта на Frontiers Records.



Трек-лист:



"Shaping Reality"

"Lifeblood"

"The End Of An Ego"

"Life Survivors"

"Alive"

"Against All The Odds"

"Thank You"

"The Violent Ones"

"Solitary Fight"

"Skywards"

"The Lie We Love" http://www.secretsphere.org/







