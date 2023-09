сегодня



Blackened Heartbeat, новое видео SECRET SPHERE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Blackened Heartbeat":



1 The Crossing Toll

2 J.'s Serenade

3. Aura

4. Bloody Wednesday

5. Captive

6. Dr. Julius B

7. Confession

8. One Day I Will

9. Anna

10. Psycho Kid

11. Blackened Heartbeat http://www.secretsphere.org/







