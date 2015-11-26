Новый альбом TOMAHAWK выйдет весной

Группа TOMAHAWK, в состав которой входят Duane Denison (THE JESUS LIZARD, UNSEMBLE), Trevor Dunn (MR. BUNGLE, FANTÔMAS), Mike Patton (FAITH NO MORE, MR. BUNGLE) и John Stanier (HELMET, BATTLES), выпустит первый за восемь лет студийный альбом, получивший название "Tonic Immobility", двадцать шестого марта на Ipecac Recordings:
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).