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Tomahawk

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Новый альбом TOMAHAWK выйдет весной



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Группа TOMAHAWK, в состав которой входят Duane Denison (THE JESUS LIZARD, UNSEMBLE), Trevor Dunn (MR. BUNGLE, FANTÔMAS), Mike Patton (FAITH NO MORE, MR. BUNGLE) и John Stanier (HELMET, BATTLES), выпустит первый за восемь лет студийный альбом, получивший название "Tonic Immobility", двадцать шестого марта на Ipecac Recordings:

01. SHHH!

02. Valentine Shine

03. Predators and Scavengers

04. Doomsday Fatigue

05. Business Casual

06. Tattoo Zero

07. Fatback

08. Howlie

09. Eureka

10. Sidewinder

11. Recoil

12. Dog Eat Dog

TOMAHAWK To Release First Album In Eight Years, 'Tonic Immobility', In March





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