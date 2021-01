Новый альбом TOMAHAWK выйдет весной

сегодня



Группа TOMAHAWK, в состав которой входят Duane Denison (THE JESUS LIZARD, UNSEMBLE), Trevor Dunn (MR. BUNGLE, FANTÔMAS), Mike Patton (FAITH NO MORE, MR. BUNGLE) и John Stanier (HELMET, BATTLES), выпустит первый за восемь лет студийный альбом, получивший название "Tonic Immobility", двадцать шестого марта на Ipecac Recordings:



01. SHHH!



02. Valentine Shine



03. Predators and Scavengers



04. Doomsday Fatigue



05. Business Casual



06. Tattoo Zero



07. Fatback



08. Howlie



09. Eureka



10. Sidewinder



11. Recoil



12. Dog Eat Dog













