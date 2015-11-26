Новое видео TOMAHAWK

Группа TOMAHAWK, в состав которой входят Duane Denison (THE JESUS LIZARD, UNSEMBLE), Trevor Dunn (MR. BUNGLE, FANTÔMAS), Mike Patton (FAITH NO MORE, MR. BUNGLE) и John Stanier (HELMET, BATTLES), выпустит первый за восемь лет студийный альбом, получивший название "Tonic Immobility", двадцать шестого марта на Ipecac Recordings.
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