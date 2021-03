сегодня



Новое видео TOMAHAWK



Группа TOMAHAWK, в состав которой входят Duane Denison (THE JESUS LIZARD, UNSEMBLE), Trevor Dunn (MR. BUNGLE, FANTÔMAS), Mike Patton (FAITH NO MORE, MR. BUNGLE) и John Stanier (HELMET, BATTLES), выпустит первый за восемь лет студийный альбом, получивший название "Tonic Immobility", двадцать шестого марта на Ipecac Recordings.



Трек-лист:



01. SHHH!



02. Valentine Shine



03. Predators and Scavengers



04. Doomsday Fatigue



05. Business Casual



06. Tattoo Zero



07. Fatback



08. Howlie



09. Eureka



10. Sidewinder



11. Recoil



12. Dog Eat Dog



Видео на "Predators And Scavengers" доступно ниже.

























