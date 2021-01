сегодня



Новое видео AVERSED



“Laboratory”, новое видео группы AVERSED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impermanent", выходящего 19 марта. За сведение и мастеринг отвечал Christian Donaldson (Cryptopsy, The Agonist, Shadow Of Intent), а трек-лист выглядит так:



"Natsukashi"

"Close My Eyes"

"Laboratory"

"Impermanent"

"Abandoned"

"The Solar Sea"

"Malaise"

"Spiraling"

"Nightshade"







