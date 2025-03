сегодня



Новое видео AVERSED



"Burn", новое видео AVERSED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Erasure of Color', релиз которого состоялся 21 марта:



"To Cover Up The Sky"

"Cross To Bear"

"Lucid Decapitation"

"Inexorable"

"Burn"

"Solitary"

"Erasure Of Color"

"Yearning"

"Departures"







