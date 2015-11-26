Новое видео AVERSED

“Close My Eyes”, новое видео группы AVERSED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impermanent", выходящего 19 марта. За сведение и мастеринг отвечал Christian Donaldson (Cryptopsy, The Agonist, Shadow Of Intent), а трек-лист выглядит так:
"Natsukashi"
"Close My Eyes"
"Laboratory"
"Impermanent"
"Abandoned"
"The Solar Sea"
"Malaise"
"Spiraling"
"Nightshade"
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