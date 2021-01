26 янв 2021



Новое видео ABLAZE MY SORROW



"Black Waters", новое видео ABLAZE MY SORROW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Among Ashes And Monoliths, выход которого намечен на 12 февраля:



1. My Sorrow 04:30

2. Among Ashes and Monoliths 04:11

3. Black Waters 03:47

4. Grit 03:39

5. Her Cold Embrace 04:55

6. At the Graves of Giants 04:43

7. Dark Chasms 04:15

8. The Cavernous Deep 04:44

9. Nonexistence 03:45

10. March of the Eldricht Spawn 01:40

11. The Day I Die 03:17

12. Frihet Framför Feghet 03:41

47:07 http://ablazemysorrow.com







