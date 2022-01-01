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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Новое видео HOST 10
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
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Ablaze My Sorrow

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|||| сегодня

Новый ЕР ABLAZE MY SORROW выйдет зимой



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ABLAZE MY SORROW выпустят новый ЕР, The Loss Of All Hope, 27 января на Black Lion Records:

"Transfiguration (The Way Of The Strong)" 
"Boundless" 
"Rotten To The Core" 
"Enclosed In Crystals Of Ice"

ABLAZE MY SORROW Announces New EP For 2023, The Loss Of All Hope




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