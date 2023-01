сегодня



Видео с текстом от ABLAZE MY SORROW



ABLAZE MY SORROW выпустят новый ЕР, The Loss Of All Hope, 27 января на Black Lion Records:



"Transfiguration (The Way Of The Strong)"

"Boundless"

"Rotten To The Core"

"Enclosed In Crystals Of Ice"



Видео с текстом к "Rotten To The Core" доступно ниже. http://ablazemysorrow.com







+0 -0



просмотров: 213