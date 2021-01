сегодня



Новый альбом THE DESIGN ABSTRACT доступен для прослушивания



"Technotheism", новый альбом группы THE DESIGN ABSTRACT, доступен для прослушивания здесь.



Трек-лист:



“Relentless”

“Deus Est Machina”

“The Apotheosis”

“Among The Stars”

“The Resistance”

“Voidwalkers”

“The Omnisphere”

“Data Shield Attack”

“The Return”

“Elucidate”

“Parallel Projection”

“Annihilation”

“A World Of One”

Technotheism by The Design Abstract





просмотров: 140