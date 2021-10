сегодня



Новая песня THE DESIGN ABSTRACT



"Decryptor", новая песня группы THE DESIGN ABSTRACT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Metemtechnosis”.



Трек-лист:



“Digital Dawn”

“Born Of Machines”

“The Hybrid Awakening”

“Organic Data Fusion”

“Metropolis II”

“Aberration Omega”

“Upheaval (Instrumental)”

“Sentinels”

“Decryptor”







