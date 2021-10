27 окт 2021



Новый альбом THE DESIGN ABSTRACT доступен для прослушивания



"Metemtechnosis", новый альбом группы THE DESIGN ABSTRACT, доступен для прослушивания ниже:



“Digital Dawn”

“Born Of Machines”

“The Hybrid Awakening”

“Organic Data Fusion”

“Metropolis II”

“Aberration Omega”

“Upheaval (Instrumental)”

“Sentinels”

“Decryptor”

Metemtechnosis by The Design Abstract





просмотров: 153