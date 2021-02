сегодня



Обучающее видео от WHITE VOID



WHITE VOID опубликовали обучающее видео к песне “Do. Not. Sleep.”, которая будет включена в дебютную пластинку "Anti", выходящую двенадцатого марта.



Трек-лист:



“Do. Not. Sleep.”

“There Is No Freedom But The End”

“Where You Go, You’ll Bring Nothing”

“The Shovel And The Cross”

“This Apocalypse Is For You”

“All Chains Rust, All Men Die”

“The Fucking Violence Of Love”

“The Air Was Thick With Smoke”







