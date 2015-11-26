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White Void

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Обучающее видео от WHITE VOID



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WHITE VOID опубликовали обучающее видео к песне “Do. Not. Sleep.”, которая будет включена в дебютную пластинку "Anti", выходящую двенадцатого марта.

Трек-лист:

Трек-лист:

“Do. Not. Sleep.”
“There Is No Freedom But The End”
“Where You Go, You’ll Bring Nothing”
“The Shovel And The Cross”
“This Apocalypse Is For You”
“All Chains Rust, All Men Die”
“The Fucking Violence Of Love”
“The Air Was Thick With Smoke”

WHITE VOID Release



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