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White Void

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Новое видео WHITE VOID



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“There Is No Freedom But The End”, новое видео WHITE VOID, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Anti", выход которого намечен на двенадцатое марта.

Трек-лист:

“Do. Not. Sleep.”
“There Is No Freedom But The End”
“Where You Go, You’ll Bring Nothing”
“The Shovel And The Cross”
“This Apocalypse Is For You”
“All Chains Rust, All Men Die”
“The Fucking Violence Of Love”
“The Air Was Thick With Smoke”




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