30 авг 2021



Новый трек WHITE VOID



Группа WHITE VOID, в состав которой входит Lars Nedland (Borknagar, Solefald), опубликовала ремикс на "There Is No Freedom But The End." Оригинал этого трека был включен в альбома "Anti", выход которого состоялся двенадцатого марта.







