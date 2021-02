3 фев 2021



Видео с текстом от NOFX



NOFX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Fuck Euphemism", которая взята из альбома "Single Album", выходящего двадцать шестого февраля на лейбле Fat Wreck Chords.



Трек-лист:



01. The Big Drag



02. I Love You More Than I Hate Me



03. Fuck Euphemism



04. Fish In A Gun Barrel



05. Birmingham



06. Linewleum



07. My Bro Cancervive Cancer



08. Grieve Soto



09. Doors And Fours



10. Your Last Resort



















