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WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол...
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WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол...
167
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ...
31
Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом
30
Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб...
24
KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще...
23
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Nofx
США
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12 янв 2023
:
NOFX едут на последние гастроли
3 фев 2021
:
Видео с текстом от NOFX
13 янв 2021
:
AVENGED SEVENFOLD в новом видео NOFX
сегодня
NOFX едут на последние гастроли
NOFX объявили о финальном туре, в рамках которого группа отпразднует сорокалетний юбилей творческой деятельности в сорока городах сетом из сорока песен.
Fat Mike: «Это не финальный тур, как у MÖTLEY CRÜE или BLACK SABBATH... Это последние выступления NOFX. Мы будем играть от всей души... Со всей радостью... А потом мы закончим. Мы готовы».
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