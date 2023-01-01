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*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
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NOFX едут на последние гастроли



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NOFX объявили о финальном туре, в рамках которого группа отпразднует сорокалетний юбилей творческой деятельности в сорока городах сетом из сорока песен.

Fat Mike: «Это не финальный тур, как у MÖTLEY CRÜE или BLACK SABBATH... Это последние выступления NOFX. Мы будем играть от всей души... Со всей радостью... А потом мы закончим. Мы готовы».




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