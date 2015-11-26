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AVENGED SEVENFOLD в новом видео NOFX



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"Linewleum", новое видео группы NOFX, в съемках которого принимали участие музыканты AVENGED SEVENFOLD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Single Album", выходящего двадцать шестого февраля на лейбле Fat Mike'a Fat Wreck Chords. Изначально команда планировала выпустить двойной альбом, однако COVID внес свои коррективы.

Трек-лист:

01. The Big Drag

02. I Love You More Than I Hate Me

03. Fuck Euphemism

04. Fish In A Gun Barrel

05. Birmingham

06. Linewleum

07. My Bro Cancervive Cancer

08. Grieve Soto

09. Doors And Fours

10. Your Last Resort

«Я понятия не имею, почему 'Linoleum' [выпущена в 1994] самая популярная для кавер-версий тема NOFX в то время как остальные треки остаются незамеченными. Она не выходила синглом, на нее не было снято видео, ее не крутили на радио и, что самое главное, там нет припева!!! У всех популярных песен есть припев! ЧЗНХ!!!

Как-то раз я завис до четырех утра и смотрел на YouTube версии этой песни от разных команд аж из 28 стран и решил написать песню, которая заткнет всех этих людей, что выучили четыре аккорда и запомнили нерифмованный текст!» — говорит Fat Mike.

NOFX Announces 'Single Album', Drops 'Linewleum' Video Featuring AVENGED SEVENFOLD





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