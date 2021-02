сегодня



LOST IN GREY нашли гитариста



LOST IN GREY объявили о том, что новым гитаристом стал Jarno Suodenjoki (Embassy Of Silence, Kiana), которые принимает участие в работе над новым материалом. Релиз предварительно намечен на лето этого года.







