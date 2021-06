сегодня



Трейлер нового альбома LOST IN GREY



LOST IN GREY опубликовали трейлер к новому альбому "Under the Surface", выход которого намечен на второе июля на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"I"

"Disobedience"

"Waves"

"Shine"

"Varjo"

"Souffrir"

"Stardust - I. The Race"

"Stardust - II. Sand Castles"

"Stardust - III. The Abyss"







