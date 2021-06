сегодня



Новое видео LOST IN GREY



"Waves", новое видео группы LOST IN GREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Under The Surface", выходящего второго июля на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"I"

"Disobedience"

"Waves"

"Shine"

"Varjo"

"Souffrir"

"Stardust - I. The Race"

"Stardust - II. Sand Castles"

"Stardust - III. The Abyss"



Запись проходила с Harri Koskela / Grey Realm Studio, за сведение отвечал Juhis Kauppinen / Shedstudios, а мастеринг выполнил Daniel Hagström / Finnvox.







+0 -0



просмотров: 141