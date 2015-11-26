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Lost In Grey

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Новое видео LOST IN GREY



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"Waves", новое видео группы LOST IN GREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Under The Surface", выходящего второго июля на Reaper Entertainment.

Трек-лист:

"I"
"Disobedience"
"Waves"
"Shine"
"Varjo"
"Souffrir"
"Stardust - I. The Race"
"Stardust - II. Sand Castles"
"Stardust - III. The Abyss"

Запись проходила с Harri Koskela / Grey Realm Studio, за сведение отвечал Juhis Kauppinen / Shedstudios, а мастеринг выполнил Daniel Hagström / Finnvox.

Finland's LOST IN GREY Unleash New Single / Video



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