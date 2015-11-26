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Новое видео SOM
"Awake // Sedate", новое видео группы SOM, в состав которой входят бывшие и нынешние участники Constants, Junius и Caspian, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Awake", выход которого намечен на 12 марта.
Трек-лист:
1. Awake // Sedate
2. Youth // Decay
3. Awake // Sedate (Holy Fawn Remix)
4. Youth // Decay (hisself Remix)
5. Open Wounds (U DYE Remix)
6. Prayers (Giuseppe Capolupo Remix)
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