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Новое видео SOM



"Awake // Sedate", новое видео группы SOM, в состав которой входят бывшие и нынешние участники Constants, Junius и Caspian, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Awake", выход которого намечен на 12 марта.



Трек-лист:



1. Awake // Sedate

2. Youth // Decay

3. Awake // Sedate (Holy Fawn Remix)

4. Youth // Decay (hisself Remix)

5. Open Wounds (U DYE Remix)

6. Prayers (Giuseppe Capolupo Remix)







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