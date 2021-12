Новое видео SOM

сегодня



"Moment", новое видео группы SOM, в состав которой входят бывшие и нынешние участники Constants, Junius и Caspian, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Shape Of Everything, выход которого намечен на второе января.







