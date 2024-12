сегодня



Новое видео SOM



"Give Blood", новое видео группы SOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Let The Light In, выходящего 14 марта на Pelagic Records:



"Don’t Look Back"

"Let The Light In"

"Chemicals"

"The Place That I Belong"

"Give Blood"

"Nightmares"

"Under Streetlights"

"The Light"











