сегодня



Новое видео DARK SKY BURIAL



"The Vertical Labyrinth", новое видео группы DARK SKY BURIAL, в состав которой входит басист NAPALM DEATH Shane Embury, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Quod Me Nutrit Me Destruit", выпущенного пятого февраля.













