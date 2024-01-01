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DARK SKY BURIAL на Consouling Sounds



Группа DARK SKY BURIAL сообщила о заключении контракта с лейблом Consouling Sounds, на котором в 2024 состоится виниловый релиз.



Shane Embury: «Я очень рад присоединиться к Consouling Sounds. Поклонники DARK SKY BURIAL уже некоторое время лихорадочно просят о выпуске виниловых релизов, и это то, что я действительно хотел сделать.



Дебютный релиз на Consouling Sounds будет отличаться большим количеством звуковых эффектов и изюминок, и этот виниловый релиз станет началом новой и захватывающей главы в эволюции DARK SKY BURIAL»







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