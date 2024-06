сегодня



Новый релиз DARK SKY BURIAL выйдет летом



DARK SKY BURIAL выпустят новый релиз, Solve Et Coagula, 18 июля:



"The Jewel In The Toads Head"

"Vexations To The Spirit"

"Island Of The Dead"

"The Cage Where You Live Is In Your Thoughts" (feat. Mirai Kawashima)

"A Forest Within A Biscuit Tin" (feat. Mirai Kawashima)

"The Harbringer Of Discipline"

"Veiled Energies Inherent"

"Vulnavia" (feat. Mirai Kawashima)

"To Set Free The Invisible Shape" (feat. Mirai Kawashima)

"Solve Et Coagula"







