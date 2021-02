сегодня



Новое видео INFINITE & DIVINE



"Infinite & Divine", новое видео группы INFINITE & DIVINE, в состав которой входят продюсер и автор песен Jan Åkesson и вокалистка Tezzi (aka Terese Persson), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Silver Lining, выходящего девятого апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"I Feel Alive"

"Infinite & Divine"

"Keep On Moving"

"Not Too Late"

"Wasteland"

"Burn No More"

"We Are One"

"Off The End Of The World"

"You And I"

"While You’re Looking For Love"

"Perplexed Perfection"







