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Infinite & Divine

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Новая песня INFINITE & DIVINE



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"I Feel Alive", новая песня группы INFINITE & DIVINE, в состав которой входят продюсер и автор песен Jan Åkesson и вокалистка Tezzi (aka Terese Persson), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Silver Lining", выходящего девятого апреля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"I Feel Alive"
"Infinite & Divine"
"Keep On Moving"
"Not Too Late"
"Wasteland"
"Burn No More"
"We Are One"
"Off The End Of The World"
"You And I"
"While You’re Looking For Love"
"Perplexed Perfection"

Sweden's INFINITE & DIVINE Streaming New Single



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