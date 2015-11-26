Новая песня INFINITE & DIVINE

"I Feel Alive", новая песня группы INFINITE & DIVINE, в состав которой входят продюсер и автор песен Jan Åkesson и вокалистка Tezzi (aka Terese Persson), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Silver Lining", выходящего девятого апреля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"I Feel Alive"
"Infinite & Divine"
"Keep On Moving"
"Not Too Late"
"Wasteland"
"Burn No More"
"We Are One"
"Off The End Of The World"
"You And I"
"While You’re Looking For Love"
"Perplexed Perfection"
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