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Новая песня INFINITE & DIVINE



"I Feel Alive", новая песня группы INFINITE & DIVINE, в состав которой входят продюсер и автор песен Jan Åkesson и вокалистка Tezzi (aka Terese Persson), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Silver Lining", выходящего девятого апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"I Feel Alive"

"Infinite & Divine"

"Keep On Moving"

"Not Too Late"

"Wasteland"

"Burn No More"

"We Are One"

"Off The End Of The World"

"You And I"

"While You’re Looking For Love"

"Perplexed Perfection"

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