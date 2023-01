сегодня



Видео с текстом от INFINITE & DIVINE



"Our Time", официальное видео с текстом от группы INFINITE & DIVINE, в состав которой входят продюсер и автор песен Jan Åkesson и вокалистка Tezzi (aka Terese Persson), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ascendancy, выходящего 10 февраля:



“Ashes To Ashes”

“LARP”

“Remedy”

“Our Time”

“Leave Me”

“Silent Revolution”

“I Hold My Life”

“Forever With Me”

“Down”

“Parasites”

“Small Deeds”







+0 -0



просмотров: 191