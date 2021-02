сегодня



Кавер-версия FAITH NO MORE от BREAKING IN A SEQUENCE



Группа BREAKING IN A SEQUENCE, в состав которой входит бывший барабанщик KORN David Silveria, выпустили новый ЕР "Acronym":



01. Pity



02. Hesitation



03. Change Your Mind



04. Midlife Crisis (FAITH NO MORE cover)



05. Anything But Right



06. Delusional



Видео на Midlife Crisis (FAITH NO MORE cover) доступно ниже.













