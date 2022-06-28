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Бывший барабанщик KORN покинул BREAKING IN A SEQUENCE



BREAKING IN A SEQUENCE опубликовали следующее сообщение:



«David принял трудное решение уйти из группы, чтобы проводить больше времени со своей семьёй. Словами не описать, какой честью было играть, сочинять и делить сцену с такой иконой. Вместе мы создали то, чем можно гордиться, и, в свою очередь, возродили в каждом из нас удовольствие от игры просто ради самой игры. Мы желаем нашему брату всего наилучшего в его будущих начинаниях.



Барабанные партии для следующего EP уже готовы, и David дал нам свое благословение двигаться дальше без него. В промежуточный период мы продолжим работу над EP3 и будем работать над подготовкой замены David'у.



Спасибо всем, кто слушал и поддерживал нас на протяжении многих лет.



Давайте отдадим должное мистеру David'у Silveria!»







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