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Breaking In A Sequence

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7 апр 2021 : 		 Почему BREAKING IN A SEQUENCE перестали использовать название BIAS

12 фев 2021 : 		 Кавер-версия FAITH NO MORE от BREAKING IN A SEQUENCE

25 янв 2021 : 		 BREAKING IN A SEQUENCE выпустили новый ЕР

3 авг 2020 : 		 Новая песня BREAKING IN A SEQUENCE

21 апр 2020 : 		 Новое видео BI*AS

23 мар 2020 : 		 Видео с выступления BI*AS

28 авг 2019 : 		 BI·AS анонсировали даты турне

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Почему BREAKING IN A SEQUENCE перестали использовать название BIAS



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В рамках недавнего разговора с вокалистом BREAKING IN A SEQUENCE Rich'ом Nguyen'ом у него спросили, почему группа отказалась от оригинального названия BIAS:

«С учетом всплеска интереса к политике, если вы пытались найти нас, то были погребены под тоннами результатов из серии "предвзятые статьи", "предвзятые СМИ" и прочее. И мы подумали: "Ооо, нам нужно что-то немного более уникальное, потому что нас хоронят под этим политическим мусором". Так и появилось название BREAKING IN A SEQUENCE — найти нас стало куда проще и легче».

Ex-KORN Drummer DAVID SILVERIA's BREAKING IN A SEQUENCE: Why We 'Un-Acronymed' BIAS Name











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