Почему BREAKING IN A SEQUENCE перестали использовать название BIAS



В рамках недавнего разговора с вокалистом BREAKING IN A SEQUENCE Rich'ом Nguyen'ом у него спросили, почему группа отказалась от оригинального названия BIAS:



«С учетом всплеска интереса к политике, если вы пытались найти нас, то были погребены под тоннами результатов из серии "предвзятые статьи", "предвзятые СМИ" и прочее. И мы подумали: "Ооо, нам нужно что-то немного более уникальное, потому что нас хоронят под этим политическим мусором". Так и появилось название BREAKING IN A SEQUENCE — найти нас стало куда проще и легче».

























