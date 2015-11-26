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Iotunn

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Страна
DenmarkДания
Стиль
-
| - |

|||| 11 фев 2021

Новое видео IOTUNN



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"The Tower Of Cosmic Nihility", новое видео группы IOTUNN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Access All Worlds, выходящего 26 февраля на Metal Blade в следующих вариантах:

- digipak-CD
- 180g black vinyl (EU exclusive)
- "deep space" marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- "moonscape" marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- red / black dust vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)
- "uranus" blue / white marbled vinyl (US exclusive)

Трек-лист:

"Voyage Of The Garganey I"
"Access All Worlds"
"Laihem's Golden Pits"
"Waves Below"
"The Tower Of Cosmic Nihility"
"The Weaver System"
"Safe Across The Endless Night"

Denmark's IOTUNN Launches вЂњThe Tower Of Cosmic NihilityвЂќ Video



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