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Iotunn

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Страна
DenmarkДания
Стиль
-
| - |

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Акустика от IOTUNN



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IOTUNN опубликовали акустическое видео на "Safe Across The Endless Night". Эта песня взята из альбома Access All Worlds, выпущенного 26 февраля на Metal Blade в следующих вариантах:

- digipak-CD
- 180g black vinyl (EU exclusive)
- "deep space" marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- "moonscape" marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- red / black dust vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)
- "uranus" blue / white marbled vinyl (US exclusive)

Трек-лист:

"Voyage Of The Garganey I"
"Access All Worlds"
"Laihem's Golden Pits"
"Waves Below"
"The Tower Of Cosmic Nihility"
"The Weaver System"
"Safe Across The Endless Night"

IOTUNN - "Safe Across The Endless Night" Song Discussion & Acoustic Performance; Video



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