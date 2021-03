сегодня



Акустика от IOTUNN



IOTUNN опубликовали акустическое видео на "Safe Across The Endless Night". Эта песня взята из альбома Access All Worlds, выпущенного 26 февраля на Metal Blade в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- "deep space" marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- "moonscape" marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- red / black dust vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

- "uranus" blue / white marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Voyage Of The Garganey I"

"Access All Worlds"

"Laihem's Golden Pits"

"Waves Below"

"The Tower Of Cosmic Nihility"

"The Weaver System"

"Safe Across The Endless Night"







