12 ноя 2020 : IOTUNN на Metal Blade Records



сегодня



IOTUNN на Metal Blade Records



Metal Blade Records рады приветствовать среди своих активов группу IOTUNN! Новый альбом коллектива получил название "Access All Worlds" и будет выпущен в начале следующего года. За сведение и мастеринг материала отвечал Fredrik Nordström (In Flames, At the Gates, Dimmu Borgir).







