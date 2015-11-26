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Arapacis

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Новая песня ARAPACIS



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"The Mold", новая песня группы ARAPACIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на весну на Blackhouse Records.

ARAPACIS Featuring Former RAINBOW Keyboardist DAVID STONE To Release New Album In Spring 2021; New Single



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