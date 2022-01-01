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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Arapacis

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Новая песня ARAPACIS



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"Suburban Mist", новая песня группы ARAPACIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Suburban Mist", выход которого запланирован на декабрь на Blackhouse Records.

ARAPACIS Feat. Former RAINBOW Keyboardist DAVID STONE To Release Suburban Mist Album In December




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