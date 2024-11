сегодня



Новый альбом ARAPACIS выйдет осенью



ARAPACIS объявили о том, что новая пластинка, получившая название Nucleus Of Chaos, 25 ноября на Bullseye Records в цифровом варианте и в январе на CD. В записи альбома принимали участие:



Michelle Macpherson - Lead Vocals

Jerry Fielden - Lead Guitar, Synthesizers, Backing Vocals, Mandolin

Jean Audet - Bass

Scott Haskin - Drums

Gillan Macpherson-Briggs - Backing Vocals, all Keyboards except for "Let In Love ft. Derek Sherinian"

Derek Sherinian - Guest Keyboards on "Let In Love ft. Derek Sherinian"

Phil Mius d'Entremont - Guest Cello on "Epitaph Epiphany"







+0 -0



просмотров: 87