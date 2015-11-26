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Blind Channel

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|||| 22 фев 2021

BLIND CHANNEL представят Финляндию на Евровидении



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BLIND CHANNEL победили в "Uuden Musiikin Kilpailu", отборочном туре от Финляндии на Евровидение и будут представлять страну в мае в Роттердаме.

Metal Band BLIND CHANNEL To Represent Finland In This Year's 'Eurovision Song Contest'








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

kreator1976


22 фев 2021, 23:26		А Jorn от Норвегии будет

Darkside.ru Member

Blindman


23 фев 2021, 00:31		Никакого Йорна там не будет, будет TIX

https://youtu.be/GZSDGh850Yw

gambling


23 фев 2021, 04:43		Ну роком их тяжело назвать.....вполне формат Евровидения) А вот Jorn жалко что пролетел. Хорошая песня.


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