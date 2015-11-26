Фраза, имя группы
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все новости группы
Blind Channel
Финляндия
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22 фев 2021
:
BLIND CHANNEL представят Финляндию на Евровидении
3 фев 2021
:
Видео с текстом от BLIND CHANNEL
22 фев 2021
BLIND CHANNEL
представят Финляндию на Евровидении
BLIND CHANNEL победили в "Uuden Musiikin Kilpailu", отборочном туре от Финляндии на Евровидение и будут представлять страну в мае в Роттердаме.
+2
-0
(
3
)
kreator1976
22 фев 2021, 23:26
А Jorn от Норвегии будет
Blindman
23 фев 2021, 00:31
Никакого Йорна там не будет, будет TIX
https://youtu.be/GZSDGh850Yw
gambling
23 фев 2021, 04:43
Ну роком их тяжело назвать.....вполне формат Евровидения) А вот Jorn жалко что пролетел. Хорошая песня.
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kreator1976
Blindman
https://youtu.be/GZSDGh850Yw
gambling
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).