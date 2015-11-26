22 фев 2021



BLIND CHANNEL представят Финляндию на Евровидении



BLIND CHANNEL победили в "Uuden Musiikin Kilpailu", отборочном туре от Финляндии на Евровидение и будут представлять страну в мае в Роттердаме.



















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