сегодня



Новое видео BLIND CHANNEL



“Don’t Fix Me”, новое видео группы BLIND CHANNEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lifestyles Of The Sick & Dangerous, выходящего восьмого июля на Century Media:



“Opinions”

“Dark Side”

“Don’t Fix Me”

“Bad Idea”

“Alive Or Only Burning”

“Balboa”

“National Heroes”

“We Are No Saints”

“Autopsy”

“Glory For The Greedy”

“Thank You For The Pain”







+0 -0



просмотров: 87