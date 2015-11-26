сегодня



BLIND CHANNEL на Century Media



BLIND CHANNEL заключили контракт с Century Media.



«Мы очень рады и благодарны, что стали частью семьи Century Media/Sony Music. Объединить усилия с одним из крупнейших в мире рок/металл-лейблов для нас — большая честь. Мы упорно трудились почти 8 лет, и теперь настало время для очередного подъёма. Нам не терпится начать работать с этими потрясающими людьми, чтобы показать всем, кто такие BLIND CHANNEL и жестокий поп. На этой неделе мы начнём с Европы. Далее — вся планета!»



Сегодня группа представит свой трек “Dark Side” в рамках второго полуфинала конкурса Евровидения.

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