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Blind Channel

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BLIND CHANNEL на Century Media



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BLIND CHANNEL заключили контракт с Century Media.

«Мы очень рады и благодарны, что стали частью семьи Century Media/Sony Music. Объединить усилия с одним из крупнейших в мире рок/металл-лейблов для нас — большая честь. Мы упорно трудились почти 8 лет, и теперь настало время для очередного подъёма. Нам не терпится начать работать с этими потрясающими людьми, чтобы показать всем, кто такие BLIND CHANNEL и жестокий поп. На этой неделе мы начнём с Европы. Далее — вся планета!»

Сегодня группа представит свой трек “Dark Side” в рамках второго полуфинала конкурса Евровидения.

Finland's BLIND CHANNEL Sign Worldwide Deal With Century Media; Band To Perform At Eurovision Song Contest



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