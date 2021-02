сегодня



TOMMY CLUFETOS основал TOMMY'S ROCKTRIP



Группа TOMMY'S ROCKTRIP, основанная барабанщиком Tommy Clufetos'ом (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER), выпустит дебютную пластинку, получившую название "Beat Up By Rock N' Roll", седьмого мая на Frontiers Srl. Первый сингл будет представлен одиннадцатого марта.



Трек-лист:



01. Heavy Load



02. Welcome To The Show



03. You Got The Cash, I Got The Flash



04. Make Me Smile



05. Do It Again



06. Kid Blood



07. Don't Be Afraid



08. Beat Up By Rock N' Roll



09. Got To Play Some Rock N' Roll



10. The Longevity



11. Power Of Three







