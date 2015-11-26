7 июл 2021



TOMMY CLUFETOS: «Да мне побую на хейтеров»



TOMMY CLUFETOS (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER) ответил на вопрос о том, как он реагирует на сообщения в сети относительно своих проектов:



«Я не обращаю на это внимания. Я начал очень рано и сразу же понял, что в этом бизнесе нужно иметь толстую кожу и быть большим мальчиком. Потому что если бы я слушал людей в самом начале, потому что всё началось очень рано, — с того момента, как я вышел на сцену, другие члены группы [говорили]: "Ты не можешь так играть. Ты должен бить по тарелкам легче. Тебе нужно сделать вот так. Ты играешь слишком громко. Слишком мощно. Слишком сильно. Если бы я слушал их, я бы играл в свадебном оркестре и не общался с вами, ребята. Так что я понял, что нужно доверять своему чутью, нужно следовать своим инстинктам, и у тебя есть только одна попытка в этом бизнесе, так что я делаю всё по-своему. Так что меня это не беспокоит.



Учитывая это, я не слышу негативных комментариев, но если вы не собираетесь слушать негативные комментарии, вы не можете также услышать и позитивные. Люди, к мнению которых я прислушиваюсь, немногочисленны, и у меня есть очень близкий круг тех, кому я доверяю... Вот мой отец — я могу доверять его мнению или некоторым уважаемым музыкантам. Не то чтобы я не принимаю конструктивную критику — дело не в этом, — но меня не интересует всё происходящее в Интернете. Для меня это моя работа, это моё ремесло, и я собираюсь делать всё возможное. И если у меня будет возможность играть с великими музыкантами, неважно, 20 лет назад или несколько лет назад с BLACK SABBATH, я никогда не откажусь, потому что для меня это возможность расти, учиться и жить прекрасной жизнью. Так что я никогда от этого не откажусь. И дело не в статусе, это просто возможности, которые появились, а я никогда не откажусь от возможности. Так что я не слушаю все эти вещи; они меня не касаются. Дело не в том, что я выше этого или что-то в этом роде; просто у меня есть работа, которую я должен делать, а это не является частью моей работы. Это не влияет на мою работу. И я не думаю, что люди хотят видеть кого-то там, где это влияет на их работу. Чтобы выжить в этом бизнесе, нужно быть сильной личностью. Это долгий путь, и если вы не можете принять пару замечаний, вас ждёт ухабистая дорога».







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