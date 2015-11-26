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TOMMY CLUFETOS: «У современных рокеров отсутствует перчинка»



В рамках недавнего разговора с Heavy New York барабанщик TOMMY CLUFETOS (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER) ответил на вопрос о том, есть ли группы, которые являются частью так называемого «возрождения ретро-рока», ставшего популярным в последнее десятилетие или около того, которые ему особенно нравится слушать:



«Я знаю некоторые из этих групп, и я слышу, что-то у них есть некий ретро-стиль, но для меня это не похоже на ту старую музыку. Я думаю, что в те времена группы играли более жёсткий рок. Мне не хватает фактора накала. Я имею в виду, что ничто не сравнится с теми парнями. Когда вы слушаете Литтл Ричарда и он отбивает такт — это просто иная страсть, которая была у тех парней. И я считаю, что в 1970-е годы парни несли энергию, была конкуренция, была борьба между группами, и соревнование продолжалось и продолжалось. Сейчас всё стало чересчур мило. Может, так оно и есть — все такие милые и дружелюбные. Мне же по душе опасность и перчинка. В новых группах не так много этого. И я считаю, что именно этого мне и не хватает — нет ощущения опасности. А хороший рок-н-ролл должен быть опасным.



Когда я выхожу на сцену, я хочу надрать всем задницы. Я не собираюсь с ними дружить... Когда я выходил и играл в клубах и там была другая группа, я хотел надрать им задницу. Когда я выходил на сцену и были другие барабанщики, пусть даже я был в группе разогрева, я хотел надрать задницу барабанщику из группы хедлайнеров. И это не плохо. Это не отсутствие уважения. Это из серии: "Берегись. Я иду". И я так играю. И я играл с молодыми парнями — они так не делают. Так играют те, кто принадлежат к старой школе».







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