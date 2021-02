сегодня



Новый альбом NOCTIFERIA выйдет весной



NOCTIFERIA заключили контракт с Blood Blast Distribution на выпуск цифровой версии альбома "Reforma", которая состоится двадцать восьмого мая. Видео на “Now You Will Pay” будет представлено пятого марта.



Трек-лист:



"Barbarians Are Coming"

"Now You Will Pay" (feat. David Vincent)

"No History"

"Tanz Mit Laibach" (feat. Attila Csihar)

"Eurovision"

"Smrt Za Smrt"

"Das Spiel Ist Aus"

"Slovenska Akropola" (feat. Jørgen Munkeby)







