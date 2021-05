6 май 2021



Вокалист MAYHEM в новом треке NOCTIFERIA



Группа NOCTIFERIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Tanz Mit Laibach", в записи которой участвовал вокалист MAYHEM Attila Csihar. Этот трек взят из альбома Reforma, выход которого намечен на двадцать восьмое мая на Blood Blast Distribution / Nika Records:



"Barbarians Are Coming"

"Now You Will Pay" (feat. David Vincent)

"No History"

"Tanz Mit Laibach" (feat. Attila Csihar)

"Eurovision"

"Smrt Za Smrt"

"Das Spiel Ist Aus"

"Slovenska Akropola" (feat. Jørgen Munkeby)







